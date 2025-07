Esposito, contatti con un altro club di Serie A! Si muove l’Inter

Sebastiano Esposito è al centro dell’attenzione sul mercato in uscita per l’Inter. Il club si muove per accelerare la cessione, contatti con un altro club secondo Gianluca Di Marzio.

SONDAGGI – Fiorentina, Cagliari e Borussia Monchengladbach hanno già fatto sondaggi e anche qualcosa di più per Sebastiano Esposito. L’Inter ha registrato le chiamate di questi club e ha fatto la sua richiesta: un’offerta in doppia cifra sarebbe ideale per l’addio dell’attaccante. Il Cagliari è arrivato ad offrire 7 milioni di euro più bonus e non sono bastati, ma i nerazzurri attendono ulteriori proposte dal mercato italiano. La Fiorentina non ha fatto passi concreti e non è andata oltre il semplice interesse che ha mostrato nei confronti dell’ex Empoli.

ALTRO CLUB – Dopo la notizia shock in entrata relativa ad Ademola Lookman ne arriva un’altra piuttosto positiva in casa meneghina. In questo caso si parla di un’uscita ed il Parma ha avuto contatti con l’Inter per Sebastiano Esposito. L’attaccante attira l’attenzione del quarto club nel giro di poche settimane e sta sfruttando l’ultima stagione ad alto livello fatta con l’Empoli. La speranza è che nei prossimi giorni tutto si possa chiudere positivamente. Esposito ha il contratto in scadenza nel 2026 e andrà via al 100% in questa sessione di mercato.