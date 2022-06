Esposito come Pinamonti: l’Empoli ha ripreso i contatti per l’attaccante – CdS

Esposito è tornato all’Inter dopo l’esperienza in prestito in Svizzera. Per lui si riapre una pista che lo porterebbe ad Empoli, proprio come Andrea Pinamonti.

ANCORA PRESTITO – Sebastiano Esposito, possibile futuro in Toscana. Tornato dal prestito al Basilea dove ha registrato trentaquattro presenze e sette gol segnati, il giovane ha attirato l’interesse dell’Empoli. Il club ha ripreso i contatti con l’Inter per provare ad ingaggiare l’attaccante in prestito, così come fatto in questa stagione con Andrea Pinamonti.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta

