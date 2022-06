Esposito, chiusa con l’Anderlecht: già fissate le visite mediche

È in chiusura la trattativa per il passaggio di Sebastiano Esposito all’Anderlecht. A confermarlo ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha anche fornito i dettagli dell’accordo e la data delle visite mediche.

ALTRO PRESTITO – Dopo l’esperienza al Basilea, per il futuro di Sebastiano Esposito c’è l’Anderlecht. A confermarlo è Fabrizio Romano, che ha sottolineato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale come l’attaccante dell’Inter raggiungerà i belgi in prestito. Nell’accordo anche una clausola di diritto di riscatto con diritto di recompra per i nerazzurri. Le visite mediche per il giocatore sono già fissate nella giornata di domani.

Fonte – Fabrizio Romano, Twitter