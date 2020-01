Esposito chiesto dal Parma. Contatti in corso, Inter riflette: la situazione

Aggiornamenti di mercato da parte di Nicolò Schira: il Parma ha chiesto ufficialmente all’Inter Sebastiano Esposito. Le ultime sulla trattativa.

RICHIESTA – Sebastiano Esposito è finito nel mirino del Parma. I ducali, che dovranno fare a meno di Roberto Inglese per lungo tempo (qui i dettagli), hanno individuato nel giovane calciatore nerazzurro il rinforzo giusto per l’attacco. Il Parma vorrebbe prendere il giocatore in prestito. A riportarlo è Nicolò Schira tramite il suo account Twitter. L’Inter riflette, con Olivier Giroud pronto a sostituire numericamente l’eventuale partenza di Esposito in direzione Parma.