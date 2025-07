Esposito chiede tempo al Cagliari! Alla base una preferenza diversa – SI

Sebastiano Esposito non ha, per il momento, accettato la proposta del Cagliari perché preferisce attendere un’altra società italiana. La situazione.

ATTENDISMO – Il passaggio di Sebastiano Esposito al Cagliari non è stato ancora definito a causa della posizione finora espressa dall’attaccante dell’Inter. L’italiano, infatti, pur non avendo chiuso le porte a un trasferimento in Sardegna in vista della prossima stagione, ha al contempo manifestato con chiarezza un orientamento consistente nel dare la priorità a un’altra squadra della Serie A. Il riferimento è alla Fiorentina, Club che viene visto da Esposito come la “prima scelta” in caso di addio all’Inter in estate. La situazione è dunque al momento bloccata, con il campano che dovrà dare una risposta definitiva ai sardi nel breve termine.

Esposito al Cagliari? L’Inter spera in una celere risoluzione

LO SCENARIO – Come riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, Esposito si è finora posto con il massimo rispetto nei riguardi della controparte sarda. Dal suo lato non c’è nessuna sensazione di incompatibilità rispetto alla piazza rossoblù, bensì soltanto una consapevolezza di fondo che non è stata finora scalfita. Approdare alla Fiorentina rappresenterebbe, in tal senso, il compimento di quello step che il calciatore dell’Inter ritiene di poter compiere in questa fase. Ecco perché, fino a quando non avrà maturato la convinzione dell’opportunità di approdare al Cagliari, tale dossier resterà bloccato. Con l’Inter che potrebbe risentirne in termini di margini di manovra di cui disporre sul mercato.