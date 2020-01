Esposito, cessione difficile? Il Parma ci prova! Inter valuta il prestito – GdS

Sebastiano Esposito, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” interessa al Parma per sostituire l’infortunato Roberto Inglese (VEDI articolo), anche se come riportato ieri da “Sportitalia” l’affare potrebbe essere in salita (leggi QUI). Già due richieste in Serie A per il giovane classe 2002.

NUOVA RICHIESTA – Sebastiano Esposito nonostante la giovanissimo età ha già esordito in UEFA Champions League e in Serie A con la maglia dell’Inter, realizzando anche un gol. La sua personalità ha attirato l’attenzione di ben due club italiani che militano nel massimo campionato, dopo la Spal anche il Parma, che dovrà fare i conti con il grave infortunio di Roberto Inglese. Nonostante l’affare in salita, il Parma ci prova chiedendo il calciatore in prestito per almeno 6 mesi, i nerazzurri valutano la situazione considerando la quasi certa uscita di Matteo Politano e l’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea.