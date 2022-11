Esposito cercato dal Bari: De Laurentiis pensa a lui per sostituire Cheddira

Una delle questioni che l’Inter dovrà risolvere a gennaio è quella legata a Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter è tornato alla base dopo il prestito all’Anderlecht. Il Bari potrebbe dare una mano ai nerazzurri.

SOSTITUTO – Su Seriebnews si legge che il Bari sarebbe interessato a Sebastiano Esposito per rimpiazzare Walid Cheddira. Il giocatore marocchino, attualmente impegnato con la nazionale nella competizione iridata, sarà un elemento molto ambito nel prossimo mercato di gennaio. Cheddira ha realizzato ben 14 gol e 5 assist in 15 partite tra campionato e Coppa Italia. De Laurentiis pensa cosi a Esposito per rimpiazzare il gioiello marocchino. L’attaccante di proprietà dell’Inter rientrerà alla base dopo il prestito all’Anderlecht.

Fonte: Seriebnews