Esposito, il Cagliari supera la Fiorentina: i dettagli con l’Inter – CdS

Esposito vede il Cagliari, superata la concorrenza della Fiorentina. Ecco cosa prevede l’accordo con l’Inter. Nuova esperienza in vista.

ADDIO – Sebastiano Esposito dirà addio in questi giorni all’Inter. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e sia Cagliari che Fiorentina hanno chiesto informazioni. La prima è stata la Fiorentina, che però non ha proseguito la via per concludere la trattativa positivamente. L’altro club è stato invece il Cagliari, più convinto dall’operazione e ormai vicino al via libero definitivo. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, guadagnerà 7 milioni di euro e avrà una percentuale sulla futura rivendita del classe 2002. Si divide perciò la famiglia in nerazzurro tra Francesco Pio e Sebastiano. In Sardegna, proverà a sbocciare definitivamente.

Esposito vede Cagliari e in estate ha giocato il Mondiale con l’Inter

ESPERIENZE PRIMA DELL’APPRODO IN SARDEGNA – Nell’ultima stagione, Esposito ha giocato all’Empoli concludendo la sua stagione segnando dieci gol tra tutte le competizioni. Inoltre, in estate, ha avuto anche l’opportunità di mettersi in mostra negli Stati Uniti al Mondiale per Club, giocando da titolare anche due partite contro Monterrey e Urawa Red Diamonds. Adesso, Cagliari per un’altra chance nel massimo campionato nostrano. Il ragazzo di Castellamare punta alla crescita definitiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta