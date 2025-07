Esposito, il Cagliari fa sul serio ma prima uno step con l’Inter – SI

Il Cagliari vuole fortemente Sebastiano Esposito e i contatti con l’Inter stanno continuando. Al contempo, bisogna arrivare a compiere uno step.

ESPOSITO – L’Inter sta lavorando sul mercato in uscita. Dopo aver racimolato già una ventina di milioni dalle cessioni di Tajon Buchanan e Aleksandar Stankovic, la dirigenza interista è alle prese anche con il futuro di Sebastiano Esposito. Sull’attaccante di Castellamare, classe 2002, c’è il Cagliari. Ecco l’aggiornamento che arriva da Alfredo Pedullà: «Comunque l’Inter il tesoretto lo può alimentare, i discorsi tra Inter e Cagliari per Sebastiano Esposito vanno avanti anche oggi e il Cagliari vuole chiudere per 7 milioni di euro. Siccome è in scadenza la prima cosa è prolungare il contratto per fare poi un prestito che diventerebbe obbligo di riscatto a determinate condizioni». Il futuro del ragazzo è dunque ancora da scrivere. Esposito, nella passata stagione, ha giocato all’Empoli segnando 10 gol ma non riuscendo però a conquistare la salvezza con la formazione toscana. In estate, si è aggregato poi alla squadra di Cristian Chivu negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. Sebastiano ha giocato tutte le partite, tra cui due dal primo minuto. Il Cagliari adesso prova a prenderlo per dare a Fabio Pisacane un ottimo rinforzo per l’attacco.