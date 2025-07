Esposito-Cagliari, ci siamo? Fissato il giorno! Doppio colpo – Sky

Sebastiano Esposito verso il Cagliari. Fissato anche il giorno della definitiva fumata bianca, con l’Inter che attende la cessione per incassare qualche soldino. Inoltre, nello stesso giorno, i sardi chiuderanno pure per un altro giocatore.

IL GIORNO DELLA CHIUSURA – Sebastiano Esposito verso l’addio dall’Inter. L’attaccante di Castellamare, classe 2002, si prepara a diventare un nuovo giocatore del Cagliari. Nella giornata di martedì, spiega Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è fissato il giorno della fumata bianca per il trasferimento dell’attaccante. La Fiorentina è ancora sulle sue tracce, ma il Cagliari è nettamente in vantaggio e giorno 15 punta a chiudere l’operazione. L’Inter dalla cessione del giocatore dovrebbe incassare circa 7-8 milioni di euro. Si tratta della prima vendita per la Beneamata, che finora ha solamente acquistato e riscattato giocatori, ovvero gli arrivi di Petar Sucic, Luis Henrique e Yoan-Ange Bonny, più il riscatto di Nicola Zalewski.

Oltre ad Esposito dall’Inter, il Cagliari chiuderà un affare con la Fiorentina

DOPPIO COLPO PER I SARDI – Il Cagliari, oltre ad Esposito dall’Inter, cercherà di chiudere martedì anche per l’arrivo in Sardegna di Michael Folorunsho, centrocampista della Fiorentina. Doppio colpo importante dunque per la formazione sarda, che nella prossima stagione verrà guidata in panchina da Fabio Pisacane, promosso dalla Primavera, dopo l’addio di Davide Nicola.