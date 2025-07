Da Esposito e Asllani una costante: Inter costretta a un’attesa!

Sia Sebastiano Esposito sia Kristjan Asllani hanno dei dubbi in merito alla possibilità di approdare in quei Club con i quali l’Inter ha già trovato – o è a buon punto per farlo – un’intesa per la prossima stagione. La costante.

UNA TENDENZA – Che sia Sebastiano Esposito o Kristjan Asllani, l’Inter deve fare i conti con un orientamento assunto in sede di mercato che limita le sue mosse in entrata. Con l’indisponibilità (per il momento) dei due calciatori al trasferimento, rispettivamente, al Cagliari e al Betis, i nerazzurri si vedono inevitabilmente costretti ad assumere un atteggiamento attendista, nell’auspicio che si possa arrivare presto a un duplice accordo che possa essere funzionale a investire laddove ritenuto necessario.

Esposito e Asllani diretti verso altri lidi? L’Inter ha una strategia

IL PIANO – Pur trattandosi di due profili futuribili, l’Inter ha deciso di separarsene nella sessione estiva di mercato in base a ragioni di opportunità. Il presupposto è quello di dotarsi di asset strategici per il futuro, a condizione che il tipo sia quello corrispondente a ciò che viene cercato dallo staff tecnico e dalla dirigenza nerazzurri. L’idea di fondo è costruire una nuova Inter che sappia coniugare presente e futuro, guardando a questo sport con una visione moderna e dinamica. Niente più schemi rigidi e fissi, ma interpreti in grado di mutare pelle in corrispondenza dell’esigenza di farlo.