Esposito in arrivo all’Empoli: con l’Inter trovata la formula! − Sky

Sebastiano Esposito verso l’Empoli. Il centravanti, nell’ultima stagione in prestito alla Sampdoria dall’Inter, si appresta a diventare un attaccante di Serie A.

ACCORDO – L’Inter potrà visionare da vicino Sebastiano Esposito. Infatti, dopo il prestito in Serie B alla Sampdoria, il giovane attaccante campano, classe 2002, è pronto ad accasarsi all’Empoli in Toscana. Il giovane attaccante, lo scorso anno sei gol con la maglia dei blucerchiati, farà un buonissimo salto di categoria arrivando in una piazza da sempre molto brava a lavorare e a far crescere i giovani. Qui troverà come allenatore Roberto D’Aversa e prenderà praticamente il posto dell’eroe dell’ultima salvezza Mbaye Niang. Con l’Inter accordo trovato, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Esposito sale in Serie A: Inter ed Empoli d’accordo!

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE – Altro prestito dunque per Esposito, che negli ultimi anni ha girato sia in Italia che per l’Europa. Quella con la Sampdoria è stata la sua stagione più positiva, tanto da raggiungere pure i playoff per salire in Serie A, poi persi al Barbera di Palermo. Anche il fratello Francesco Pio si prepara a salire in Serie A. Su di lui c’è forte il Cagliari. Ad Empoli, nelle ultime stagioni, hanno trovato una casa diversi interisti, come Martin Satriano o Andrea Pinamonti. Senza dimenticare Kristjan Asllani, che l’Inter prelevò proprio dall’Empoli.