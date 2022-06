Esposito-Anderlecht, domani in Belgio per visite e firma: la formula

Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, dovrebbe essere domani in Belgio per le visite e la firma con l’Anderlecht: la formula.

VISITE E FIRMA – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, la trattativa fra Inter e Anderlecht per Sebastiano Esposito è vicina alla conclusione. L’attaccante dovrebbe partire domani per il Belgio, dove dovrebbe sostenere le visite mediche con la società e poi firmare il contratto. L’affare si dovrebbe concludere con la formula del prestito con diritto e contro riscatto a un milione di euro per il club nerazzurro.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com