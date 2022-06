Esposito-Anderlecht, dal Belgio svelano i dettagli: controriscatto Inter

Esposito riparte dall’Anderlecht (vedi articolo). La conferma arriva anche dal Belgio, dove il sito Het Laatste Nieuws ha svelato i dettagli dell’accordo con l’Inter che si riserva il diritto di controriscatto

DETTAGLI – Sebastiano Esposito, dopo l’esperienza al Basilea, è pronto a ripartire dall’Anderlecht. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter potrebbe essere ufficiale a breve e l’ennesima conferma arriva dal sito belga Het Laatste Nieuws, che svela anche i dettagli dell’accordo. Il trasferimento avverrà con la formula del prestito, con il club belga che ha fatto di tutto per ottenere il diritto di riscatto mentre l’Inter si è riservata quello del controriscatto. L’Anderlecht potrà assicurarsi le prestazioni del classe 2002 per una cifra di 5 milioni di euro mentre l’Inter potrà riacquistarlo per 6,5 milioni di euro.