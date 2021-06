Esposito, altro prestito in vista? Un club bussa alla porta dell’Inter

Sebastiano Esposito tornerà all’Inter dopo una stagione in prestito in Serie B. Un club straniero è però interessato all’attaccante, secondo “SerieBnews”.

ALTRO GIRO – Sebastiano Esposito tornerà all’Inter, dopo una stagione in prestito in Serie B. Un’annata dalla doppia faccia per l’attaccante classe 2002. Nel primo semestre con la SPAL, il talento di proprietà nerazzurra trova un solo gol in 13 presenze. Da gennaio in poi, col Venezia, va decisamente meglio: 19 presenze, 2 reti, e una storica promozione in Serie A. Ma il futuro del 19enne è ancora in dubbio: l’Inter non intenzione di cedere il cartellino, ma non è da escludere un altro prestito. A questo proposito, secondo “SerieBnews” anche il Basilea si sta informando su Esposito. Gli svizzeri puntano all’acquisto temporaneo, così come per Darian Males.