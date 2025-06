Esposito al Parma per Bonny? Il suo agente ‘tifa’ un altro club – TS

Esposito potrebbe entrare nell’operazione Bonny-Inter con il Parma. Ma il giocatore, che nella scorsa stagione ha giocato ad Empoli, piace anche ad un altro club di Serie A. E l’agente spinge.

INCASTRO – Sebastiano Esposito è l’uomo indicato dall’Inter come eventuale contropartita tecnica per arrivare a Yann-Ange Bonny del Parma. Il centravanti campano, fratello maggiore di Pio, al momento si trova negli Stati Uniti con l’Inter per giocare il Mondiale per Club. Peraltro, ha giocato da titolare la prima partita contro il Monterrey, pareggiata 1-1 dalla Beneamata. Ma il suo futuro dovrebbe essere lontano da Milano. Nel caso in cui entrasse nell’operazione Bonny, allora l’Inter sborserebbe circa 12-13 milioni di euro di parte per cash più Esposito per ingaggiare il francese. Ma c’è un altro club di Serie A a caccia di Esposito: ossia il Como di Cesc Fabregas.

Esposito corteggiato pure dal Como, oltre all’incastro Parma-Inter per Bonny

COMO – L’agente dell’attaccante spinge appunto per spedire Sebastiano alla corte di Fabregas ad Empoli. Secondo l’entourage del ragazzo, scrive Tuttosport, sarebbe più importante per il giocatore ambire all’Europa in una squadra ambiziosa come il Como, che per centrare la salvezza al Parma. Da capire i prossimi sviluppi. Intanto, Esposito si prepara alla seconda partita contro l’Urawa Red Diamonds, dove dovrebbe partire di nuovo titolare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna