Esposito, addio a titolo definitivo? Inter studia formula: in 3 su di lui – Rep

L’Inter starebbe pensando non solo a un prestito, ma addirittura a una cessione a titolo definitivo per l’attaccante Sebastiano Esposito però con una sorta di recompra

RECOMPRA – Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”, l’Inter cedere Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante sarebbe molto richiesto in Serie A. Infatti su di lui ci sarebbero il Parma, la Fiorentina e l’Atalanta. Il club nerazzurro starebbe studiando una possibile cessione che assicuri la sua precedenza per il riacquisto in caso di futura rivendita. Una specie di recompra che però non confligga con le norme del calcio.

Fonte: Franco Vanni – Repubblica.it