Padelli da oggi svincolato, quale futuro con l'Inter? La situazione

Padelli da oggi è un portiere svincolato, non avendo al momento rinnovato il suo contratto con l’Inter (vedi articolo). Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it però, il portiere potrebbe continuare la sua esperienza a Milano.

ANCORA IN NERAZZURRO? – Daniele Padelli non risulta nella lista pubblicata ieri dall’Inter, non avendo rinnovato il suo contratto con la società nerazzurra. Al suo posto Ionut Andrei Radu, giovane portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre, nelle ultime stagioni in prestito al Genoa e al Parma, che ritorna in nerazzurro per giocarsi le sue chance da secondo di Samir Handanovic. Chi sarà dunque il terzo portiere per la stagione 2020-2021? Al momento tutto lascia pensare che per questioni di lista, potrebbe restare il classe 2002 Filip Stankovic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, però, l’intenzione di Padelli è quella di trovare un accordo firmando almeno per un’altra stagione, continuando ancora la sua esperienza a Milano nonostante il ruolo di terzo portiere, visto l’addio di Tommaso Berni. Bisogna capire a questo punto la volontà della società, considerando che il raduno dell’Inter ad Appiano Gentile è in programma fra sei giorni. Su Padelli previsti contatti fra le parti a breve.

