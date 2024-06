ESCLUSIVA IN – Oristanio-Inter, Cagliari e non solo: contropartita per nuovo acquisto

Oristanio tornerà almeno formalmente all’Inter, dopo la scadenza del prestito col Cagliari. Ma, come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, c’è la possibilità che diventi contropartita per un nuovo acquisto.

DI RIENTRO – Dopo il prestito al Cagliari, Gaetano Oristanio farà ritorno all’Inter. Domani scadrà l’esercizio dei diritti di opzione che i rossoblù vantano e, come confermato stamattina dal direttore sportivo dei sardi Nereo Bonato, non sarà utilizzato. L’accordo stipulato un anno fa prevedeva per i sardi la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo a quattro milioni, con controriscatto fissato a quattro milioni e mezzo. Ma questo non dà per scontato che l’esperienza al Cagliari di Oristanio sia finita. Anzi: la volontà è quella di andare a trattare direttamente con l’Inter per un nuovo trasferimento, a cifre e formule diverse. Ma questo non impedisce, da sabato in poi, l’inserimento di qualche altro club interessato al giocatore.

Oristanio fra Inter e Cagliari, ma c’è anche una terza strada

L’OPZIONE – Come anticipato da Bonato, ci sarà un incontro fra Inter e Cagliari (presumibilmente la prossima settimana) per discutere di Oristanio. Stando a quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, coi sardi c’è anche fiducia di poter arrivare a un accordo. L’unico ostacolo concreto, a oggi, è rappresentato da un possibile inserimento del Genoa. Questo perché il giocatore può diventare una parziale contropartita tecnica per un nuovo acquisto, nello specifico il portiere Josep Martinez per il quale ci sono sviluppi proprio da questo pomeriggio. La società ligure è l’alternativa per Oristanio, coi sardi che si sono trovati bene con lui (venticinque presenze e due gol, complici anche un paio di infortuni). Se ne riparlerà una volta che il Cagliari avrà definito l’accordo col nuovo allenatore (Davide Nicola), con l’Inter che attende di discutere il futuro di Oristanio. E tiene il Genoa come opzione.