ESCLUSIVA IN – Leoni, altro che ‘mai’! La situazione reale con l’Inter

Oggi si è diffusa una palese fake news sulla posizione di Leoni, il giovane difensore della Sampdoria accostato più volte all’Inter. La situazione reale attorno al ragazzo è ben diversa rispetto a quanto affermato da altre fonti: ecco quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione.

IL NOME GIOVANE – Fra i tanti difensori accostati all’Inter in questo mercato c’è anche Giovanni Leoni. Il centrale classe 2006 è da un mese di proprietà della Sampdoria, che l’ha riscattato dal Padova dopo aver collezionato dodici presenze e un gol da gennaio in Serie B rivelandosi come talento da seguire con interesse. In giornata si è diffusa una presunta dichiarazione, attribuita all’entourage del ragazzo, dove si escludeva categoricamente l’Inter fra le opzioni per Leoni: come già raccontato nel pomeriggio questo virgolettato è assolutamente falso e, oltre a non esserci mai stata l’affermazione, non rispecchia la realtà dei fatti. Ecco le informazioni raccolte in esclusiva da Inter-News.it sul giocatore.

Leoni fra i profili per l’Inter, con “vista” Sampdoria

MOLTO OSSERVATO – A oggi, l’Inter non ha (per il momento) presentato un’offerta ufficiale per Leoni. Il giocatore però interessa, con la Sampdoria ci sono stati dei contatti e dei sondaggi senza però qualcosa di concreto. C’è ancora quasi un mese di mercato con possibilità di ulteriori sviluppi, ma allo stato attuale è molto probabile che Leoni rimanga alla Sampdoria, con cui avrà il primo impegno ufficiale della nuova stagione domenica 11 agosto contro il Como in Coppa Italia. Nel caso però in cui dovesse arrivare un’offerta, l’Inter resta un’opzione valida e non è certo da escludere come circolava oggi. Sono tanti i club che hanno mostrato interesse, senza però arrivare a muoversi in maniera concreta. La Sampdoria, nel caso in cui dovesse cedere Leoni dopo così poco tempo, ha intenzione di chiedere di poterlo tenere in prestito.