ESCLUSIVA IN – Inter, conferma Perez: presidente Newell’s a Milano per chiudere!

L’Inter continua a lavorare sul mercato, con particolare attenzione ai giovani talenti internazionali e nelle ultime ore ha accelerato i contatti per assicurarsi Tomas Perez. La nostra redazione conferma le indiscrezioni, frutto di un’attenta ricerca e di fonti vicine al club.

CHIUSURA VICINA – Tomas Perez, difensore argentino classe 2005, è stato individuato come un talento dal grande potenziale, tanto da spingere l’Inter a presentare un’offerta formale al Newell’s Old Boys. La nostra redazione conferma la presenza addirittura di Ignacio Astore, presidente del club argentino, direttamente a Milano per discutere i dettagli della trattativa. L’obiettivo è trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, consentendo al giocatore di trasferirsi all’Inter. Perez è un profilo che si inserisce perfettamente nella politica dell’Inter, sempre attenta ai giovani talenti internazionali. Difensore centrale con grande capacità di lettura del gioco, buona tecnica e una personalità spiccata per la sua età, Perez è stato seguito da diversi club europei, ma sembra che i nerazzurri siano in netto vantaggio.

Inter vicina a un altro colpo, c’è una strategia

PROSSIME MOSSE – Dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’Inter starebbe pianificando di acquistare Perez già in questa sessione di mercato per poi cederlo in prestito a un altro club italiano. Questa strategia permetterebbe al giovane di adattarsi gradualmente al calcio europeo, mantenendo il controllo sul suo percorso di crescita. La presenza di Astore a Milano testimonia la volontà del Newell’s di chiudere rapidamente l’operazione. Le parti sembrano lavorare in piena sintonia, e non si escludono sviluppi significativi già nelle prossime ore. Non è da escludere che il presidente argentino sia qui anche per parlare con l’Inter di Mateo Silvetti, esterno d’attacco classe 2006.