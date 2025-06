ESCLUSIVA IN – Dursun (giornalista ex CNN): «Galatasaray-Inter, negoziati nelle mani di Calhanoglu! Distanza economica e ‘fattore Osimhen’»

Kağan Dursun, giornalista esperto nelle vicende del Galatasaray che ha lavorato anche ad ATV, CNN, Milliyet e Fotomaç, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News sulla situazione di mercato di Hakan Calhanoglu. Ad aprile, Dursun aveva anticipato il possibile affare di mercato tra Galatasaray e Inter per il turco.

Dursun, lei ha riferito in tempi non sospetti dell’interessamento del Galatasaray per Calhanoglu. Come nasce questa suggestione di mercato?

Dobbiamo tornare indietro a febbraio e aprile. Quando ho riferito per la prima volta – in esclusiva – dei piani del Galatasaray e del forte interesse nell’ingaggiare Hakan, quasi nessuno mi ha creduto. La maggior parte delle persone ha escluso del tutto questa possibilità. Ora, tutto è chiaro. L’Inter oggi è più aperta all’idea di separarsi da Hakan. Anche la firma di Sučić, che gioca in una posizione vicina, punta in questa direzione.

Ecco una cosa da sottolineare: il Galatasaray non si aspettava che Hakan fosse così entusiasta, ma la stella turca è incredibilmente soddisfatta di questa mossa. Lo si può dire dalla serie di rapporti coerenti provenienti da fonti molto vicine a lui.

Qual è la posizione dell’Inter in merito alla possibile cessione di Calhanoglu al Galatasaray?

Naturalmente, una svolta così rapida ha causato frustrazione e risentimento tra i tifosi dell’Inter e gli addetti ai lavori. In Turchia, abbiamo un detto che si traduce approssimativamente come ‘muoversi come si stessero salvando beni da un incendio’ ed è esattamente così che questa situazione si è sviluppata. Mentre l’Inter stava già pianificando di inserire Hakan nella lista dei partenti, il ritmo con cui le cose si sono intensificate – principalmente a causa della pressione da parte di fonti vicine al giocatore – ha fatto sentire il processo accelerato.

Dursun, qual è dunque la situazione attuale?

Ora tutto dipende dalla posizione dell’Inter. Il Club italiano valuta il centrocampista circa 35-40 milioni di euro. Il Galatasaray aveva inizialmente messo da parte un budget di 25 milioni, per lui, nel mese di aprile. Ma in questo momento, questa cifra sembra irrealistica almeno non fino a quando la situazione di Osimhen sarà risolta. La strategia del Galatasaray per Osimhen comporta un prezzo per il trasferimento di 75 milioni di euro e un pacchetto salariale molto significativo. Fino a quando questo accordo non sarà finalizzato, il Club non potrà permettersi di spendere 25 milioni di euro su Hakan e soprattutto non potrà farlo se il trasferimento di Osimhen andrà a buon fine.

Come incide l’affare Osimhen sui piani del Galatasaray per Calhanoglu?

Se Osimhen si unisce al Galatasaray, il club dovrà prima vendere i giocatori per delle cifre importanti, così da creare spazio per Hakan. Oppure, dovrà essere l’Inter ad abbassare notevolmente la propria richiesta e accettare termini di pagamento favorevoli (al Galatasaray, ndr.). Quindi, ora le questioni chiave sono due: quanto l’Inter è disposta a ridurre le cifre pretese e se sarà flessibile in termini di rate di pagamento.

Dursun, come riassumerebbe in conclusione la situazione attuale legata all’affare Calhanoglu-Galatasaray-Inter?

Il Galatasaray ha effettivamente lasciato il compito di negoziare con l’Inter nelle mani di Hakan. Considerando la posizione così netta di Calhanoglu al trasferimento in Turchia, penso che sarà difficile trovare una soluzione anche a una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Staremo tutti a guardare da vicino per vedere come si svolge questa storia.

Si ringrazia Kağan Dursun per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Michele Maresca) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.