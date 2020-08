ESCLUSIVA – Agoumé, in arrivo incontro con l’Inter per il rinnovo. Poi due scenari

Condividi questo articolo

Agoumé sta chiudendo la sua prima stagione da giocatore dell’Inter, e per lui si sta già parlando di rinnovo. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Inter-News.it per il centrocampista francese ci sono un paio di scenari possibili per il 2020-2021. Prima però è in programma un incontro con il club.



LE NOVITÀ – Lucien Agoumé è entrato in lista UEFA per la fase finale di Europa League, conferma di come sia sempre più un giocatore della prima squadra dell’Inter. È però ancora in età da Primavera, quindi c’è la possibilità che sia aggregato al gruppo di Armando Madonna per la partita di UEFA Youth League contro il Rennes del 16 agosto. La prossima settimana, però, si discuterà anche del rinnovo del giocatore. Secondo quanto raccolto da Inter-News.it, è in programma un incontro fra la dirigenza e chi cura gli interessi di Agoumé. Possibile possa slittare di qualche giorno, in base agli impegni del club in coppa, ma a breve dovrebbe definirsi il rinnovo. Una volta conclusa la questione contratto si aprirà quella legata alla prossima stagione. Sono diverse le squadre interessate ad Agoumé: non è da escludere un prestito per farlo giocare con continuità, ma prima c’è da capire se nei piani dell’Inter ci sia un utilizzo con più minuti.

La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.