Eriksen, Young e Giroud all’Inter: avanti veloce! Sono ore decisive – Sky

Eriksen, Young e Giroud all’Inter, sono ore decisive: gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio durante “Sky Calcio Show” fanno sperare i tifosi nerazzurri

TRIPLICE COLPO – Così Gianluca Di Marzio: «Stanno andando avanti molto bene tutte e tre le operazioni. Per Olivier Giroud manca un milione ma si sta andando avanti col Chelsea, per Ashley Young c’è l’apertura del Manchester United e ora si lima sull’indennizzo. L’Inter sta aspettando che Christian Eriksen dica sì, nel momento in cui lo dirà si procede col Tottenham in maniera spedita. Quindi sono non dico minuti ma ore decisive per tre operazioni dell’Inter legate alla Premier League e legate alla voglia di vincere lo Scudetto. Arturo Vidal? Se il Barcellona cambia allenatore, come ci risulta, dovrebbe restare. Quindi più Eriksen di Vidal».