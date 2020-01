Eriksen vuole l’Inter, trattativa aperta col Tottenham – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter ha un accordo con Eriksen sul contratto. Ora bisogna trovare l’offerta giusta per il Tottenham.

NOME IN POLE – Con Vidal ormai in secondo piano, l’attualità se l’è presa Eriksen. L’accelerata delle ultime ore ha subito prodotto un risultato, ovvero che, non solo il danese ha dato la disponibilità a trasferirsi già a gennaio, ma che esiste pure un accordo di massima per l’ingaggio: 8 milioni più bonus fino al 2024.

TRATTATIVA IN CORSO – E così la partita si è spostata sul Tottenham, con cui l’Inter aveva già parlato a novembre, con la prospettiva, però, di passare alla seconda fase di Champions. Anche allora Ausilio era volato a Londra e aveva messo sul tavolo una ventina di milioni per cartellino e commissioni, ottenendo la disponibilità degli Spurs a portare avanti il discorso. Ora, invece, si sta discutendo solo sul cartellino e l’Inter ha cominciato proponendo 10 milioni di euro, con rilancio a 15. Mentre Levy, presidente del Tottenham, al momento continua ad essere fermo a 20 ed è storicamente un osso durissimo in fase di trattativa. Tuttavia, tenuto conto delle esigenze di tutte le parti in causa, si tratta di un divario tutt’altro che insormontabile. Un’intesa, infatti, fa comodo a tutti. Magari ci vorrà solo un pizzico di tempo in più per raggiungerla.