Eriksen-Vidal, no doppio colpo a gennaio: la strategia Inter – Sky

Vidal è l’obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare il centrocampo a disposizione di Conte a gennaio. Occhio però anche a Eriksen del Tottenham. Ecco le ultime sulla strategia dei nerazzurri

SITUAZIONE – «Non possono arrivare sia Vidal che Eriksen in questa sessione di calciomercato. Non è una questione tecnica, ma economica e di numeri a centrocampo. Il danese piace molto all’Inter che è tra i club in lizza per giugno quando andrà via a 0 dal Tottenham. Se non dovesse arrivare il cileno (QUI le ultime a riguardo) potrebbe aprirsi una porta per avere Eriksen subito. Per i nerazzurri Vidal è però prioritario e quindi preferiscono rischiare la ressa per il centrocampista degli Spurs a giugno». Queste le parole di Luca Marchetti di “Sky Sport 24”.