Eriksen viaggia con Tottenham, ma da “separato”! Inter sempre più vicina

Eriksen si avvicina sempre di più all’Inter e l’esclusione da Southampton-Tottenham è l’ennesima conferma (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da football.london, il centrocampista danese ha viaggiato con la squadra ma non sarà in panchina

SEGNALE – Christian Eriksen non sarà nemmeno in panchina per la sfida tra Southampton e Tottenham, valida per il quarto turno di FA Cup. Il centrocampista danese ha viaggiato con la squadra, ma non farà parte della sfida. Un chiaro segnale che lo avvicina sempre di più all’Inter, che lo attende a Milano per la giornata di lunedì (vedi articolo).

Fonte: football.london