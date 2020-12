Eriksen via dall’Inter per tornare a Londra? Richiesta...

Eriksen via dall’Inter per tornare a Londra? Richiesta particolare

Eriksen Inter-Parma

Eriksen ha giocato solo tre volte da titolare in questa stagione con l’Inter, e può andare via a gennaio. Secondo talkSPORT il danese potrebbe tornare in Premier League e a Londra, ma la situazione è particolare perché l’interesse è dai grandi rivali del Tottenham.

VIA DOPO UN ANNO? – Christian Eriksen fra un mese potrebbe già lasciare l’Inter. Arrivato a gennaio di quest’anno dal Tottenham, come noto purtroppo il danese è finito in fondo alle gerarchie di Antonio Conte. Lo scarsissimo minutaggio nell’ultimo mese, e le parole di Giuseppe Marotta in un paio di interviste, fanno pensare a una cessione immediata. Secondo Alex Crook, giornalista di talkSPORT che segue l’Arsenal, il manager dei Gunners Mikel Arteta ha messo proprio Eriksen in cima alla lista degli obiettivi. I londinesi, che stasera hanno vinto 4-1 in Europa League col Rapid Vienna, hanno avuto un disastroso inizio di Premier League: tredici punti in dieci giornate e quattordicesimo posto. A gennaio l’Arsenal sarà sicuramente occupato per migliorare la rosa e all’Inter potrebbe arrivare un’offerta. C’è però un forte dubbio sulla disponibilità da parte del danese: Eriksen ha giocato oltre sei anni al Tottenham, la principale rivale dell’Arsenal, e non è scontato che sia interessato.

Fonte: talkSPORT – Alex Crook