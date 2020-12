Eriksen via dall’Inter? Un possibile prezzo in caso di cessione – SI

Eriksen via dall’Inter? Un possibile prezzo in caso...

Eriksen resta fra i giocatori in bilico nell’Inter, nonostante stiano salendo le sue gerarchie in vista di Cagliari (vedi articolo). Sul centrocampista danese si è espresso Alfredo Pedullà, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ipotizzando un prezzo in caso di cessione a gennaio.

SVENDITA IN ARRIVO? – Christian Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio, visto il feeling mai nato con Antonio Conte e le recenti parole di Giuseppe Marotta. Il giornalista Alfredo Pedullà fa una valutazione: «Trovi qualcuno che paga quella cifra che ha speso e qualcosa in più. Eriksen è NG (non giudicabile, ndr), SV (senza voto, ndr): avrà bucato due o tre partite. Potrà capitare uno scambio, ma io di lui non mi priverei perché del futuro non conosciamo mai le traiettorie. Non sappiamo cosa succederà, Eriksen può essere un rimpianto». Da ricordare che, nel bilancio recentemente approvato, è uscito fuori che è stato pagato circa ventisette milioni di euro, compreso il bonus all’agente (vedi articolo), ed Eriksen sarebbe andato in scadenza cinque mesi dopo.