Eriksen via, arriva Piatek: piano Tottenham. Serve offerta Inter per gennaio

Eriksen è uno dei grandi obiettivi dell’Inter per il mercato di gennaio. Il trequartista sembra più probabile a parametro zero, nonostante la grande concorrenza. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, però, occhio al possibile intreccio con il Tottenham e Piatek

BOTTI A GENNAIO – Christian Eriksen e l’Inter: un amore che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il Tottenham preferirebbe cedere il calciatore in questa finestra di mercato, in modo da monetizzare e reinvestire. L’indiscrezione è che i soldi che arriverebbero da Eriksen in nerazzurro, potrebbero finire su Krzysztof Piatek. Il Milan, però, intende recuperare almeno 35 milioni. L’Inter avanza per il campione danese già a gennaio?