Eriksen tra campo e mercato: Inter lo sogna, Mourinho lo schiera dal 1′

Christian Eriksen, nome caldo per il centrocampo dell’Inter, continua a essere una pedina fondamentale del Tottenham. José Mourinho ha infatti scelto di schierare il danese tra i titolari nella sfida di FA Cup contro il Middlesbrough

IN CAMPO DAL 1′ – Non c’è mercato che tenga: Christian Eriksen continua a essere una pedina fondamentale per il Tottenham. José Mourinho ha scelto di schierare il danese in campo dal 1′ nella sfida di FA Cup tra gli Spurs e il Middlesbrough come esterno sinistro nel 4-2-3-1. Il centrocampista è legato al club londinese fino a giugno ed è al centro di voci di mercato che lo vedono sempre più vicino all’Inter (vedi qui). Ma lo Special One non ci sente: Eriksen gioca.