Eriksen al Tottenham di ritorno? Un ostacolo grosso nella trattativa – Sky

Eriksen al Tottenham è una voce che è circolata oggi, ma non dovrebbero esserci le condizioni. Gianluca Di Marzio, nella puntata di stasera di “Calciomercato – L’Originale”, ha fornito un aggiornamento sul danese in uscita dall’Inter: ecco le parole del giornalista di Sky Sport.

OPERAZIONE IN CORSO – Questo l’annuncio di Gianluca Di Marzio: «Il mercato dell’Inter è fermo, in questo momento. Per Andrea Pinamonti e Christian Eriksen non si stanno concretizzando timidi sondaggi. Meglio: per Pinamonti più decisi, soprattutto Benevento e Bologna e qualcosa all’estero. Per Eriksen nulla di veramente importante: oggi si è parlato di un possibile ritorno al Tottenham, so che José Mourinho lo rivorrebbe ma c’è un ostacolo importante che è l’ingaggio. Rispetto a un anno fa guadagna il doppio, sette milioni e mezzo, e il tetto ingaggi al Tottenham è più basso. Non so se ci potranno essere dei margini per il ritorno di Eriksen al Tottenham, se non negli ultimi giorni di mercato con una partecipazione dell’ingaggio».