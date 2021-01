Eriksen sul mercato anche mentre l’Inter gioca e Suning non sa di Dzeko

Eriksen continuerà a far parlare di sé a tema mercato fino al 31 gennaio. A meno che non lasciasse l’Inter prima. Le ultime ipotesi che lo vedrebbero a Roma per ora non trovano riscontri. E l’occasione Dzeko non è esattamente quella che farà risvegliare Suning

SCAMBIO TRA SCONTENTI – Altro giro, altra corsa. Fino a ieri Christian Eriksen era diretto in Inghilterra, sponda Leicester City. Oggi resta in Italia, destinazione Roma. Sarà vero? Il mancato utilizzo del centrocampista danese da parte di Antonio Conte a Udine giustamente fa pensare che qualcosa stia bollendo in pentola. In uscita, ovviamente. Solo in uscita. L’ipotesi di scambio con l’altro scontento Edin Dzeko (vedi articolo), però, non è sostenibile e la proprietà Suning non deve neanche scomodarsi a dare una risposta su un’operazione simile. Anche perché Inter e Roma, entrambe impegnate ieri in campo, non hanno avuto il tempo materiale per ipotizzare una trattativa così importante a livello economico e tecnico. Quando e se ne parleranno, Suning potrà esporsi (con la conferma del “no” pre-mercato). Nel pre-partita di Udinese-Inter Beppe Marotta ha ribadito la chiusura del mercato per l’Inter ed è questa l’unica notizia da commentare, oggi. Se domani Eriksen lasciasse Milano, non ci sarebbe da sorprendersi. Sarebbe invece sorprendente se andasse a Roma per permettere di accogliere Dzeko, che andrebbe a peggiorare ulteriormente la situazione nerazzurra in termini di bilancio. Anche gratis. Con o senza Eriksen. E con (anche) Andrea Pinamonti da piazzare last minute.