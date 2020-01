Eriksen, siamo al conto alla rovescia: presentato a Inter-Cagliari? – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che per Eriksen siamo nella settimana decisiva. Il danese potrebbe essere presentato a Inter-Cagliari.

GIORNI DECISIVI – Se non siamo al conto alla rovescia, poco ci manca. È la settimana del colpo Eriksen, quella in cui il tira e molla a un certo punto terminerà e si potrà arrivare alla fumata bianca, tanto che l’Inter potrebbe accogliere il danese già in tempo per il fine settimana, con tanto di accoglienza trionfale domenica a San Siro col Cagliari.

OFFERTA DA LIMARE – L’agente del danese è in queste ore a Londra, in attesa della definizione della trattativa. L’Inter ha inviato la sua offerta da 15 milioni di euro e non ha intenzione di muoversi in direzione dei 20 richiesti dal Tottenham. Come al solito, un ruolo chiave lo giocheranno i bonus: è qui che si chiuderà la partita, magari sul finire della settimana. E non è detto che serva un altro blitz londinese: magari basterà una conference call con il presidente degli Spurs, Levy per chiudere. Poi per Eriksen sarà Inter.