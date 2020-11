Eriksen sempre piÃ¹ lontano dall’Inter: nuovo club in Premier League

Eriksen sempre più lontano dall’Inter: nuovo club in Premier League

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen, vista la sua posizione negli ultimi mesi, difficilmente riuscirà a integrarsi a pieno regime all’interno del progetto Inter. Per questo motivo il calciatore potrebbe trovare una nuova soluzione già a gennaio. Secondo quanto riportato da ESPN, un nuovo club in Premier League avrebbe chiesto informazioni su di lui.

PREZZO IN SALDO – Eriksen potrebbe lasciare Milano già a gennaio e tornare a giocare in Premier League. L’Inter dal canto suo vorrebbe monetizzare il più possibile, considerando i venti milioni spesi per acquistarlo dal Tottenham. Il suo scarso impiego però potrebbe aver fatto scendere il prezzo del cartellino, anche per questo motivo si sarebbe inserito con insistenza l’Arsenal, e il danese avrebbe dato già la sua disponibilità. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva il calciatore potrebbe approdare alla corte di Arteta per una cifra poco inferiore ai 13,5 milioni di euro.

Fonte: ESPN