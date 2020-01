Eriksen scatena l’asta? Inter, sacrificio economico per accontentarlo – GdS

Christian Eriksen ad oggi resta il sogno per l’estate per quanto riguarda il mercato dell’Inter, che per evitare di scatenare l’asta dovrà cercare di muoversi in anticipo per accontentare le richieste della stella danese. Ecco le cifre riportate dalla “Gazzetta dello Sport”.

PER ACCONTENTARLO – Christian Eriksen, in scadenza a giugno con il Tottenham (dopo ben otto stagioni), interessa ormai da tempo a diversi top club in Europa, su tutti il Paris Saint-Germain, il Manchester United disposto ad acquistarlo a gennaio, e il Real Madrid. L’Inter dal canto suo per accontentarlo ed anticipare l’effetto asta dovrebbe superare il salario top della squadra, quello di Romelu Lukaku (7,5 più 1,5 di bonus), spendendo almeno un’altra decina in commissioni. Eriksen, sottolinea la rosea, resta un sogno e una situazione da monitorare, ma non per l’immediato.