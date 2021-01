Eriksen può sbloccare l’Inter in entrata: prossima settimana chiave? – Sky

Per Eriksen, nonostante le voci di serata, non ci sono trattative concrete e questo blocca le entrate. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Gomez al Siviglia (vedi articolo), è entrato brevemente nel dettaglio di questioni nerazzurre. Ecco le sue parole nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ULTIMI DIECI GIORNI – Così Gianluca Di Marzio: «Sull’Inter la frase è sempre la stessa, nel senso che anche oggi non ci sono stati sviluppi. Soprattutto sull’unica operazione che potrebbe far decollare un prestito in entrata: Christian Eriksen. Per lui ancora non si è arrivati a una trattativa reale concreta, nonostante le voci. Vedremo nell’ultima settimana. Per Alejandro Gomez l’Atalanta ha detto che alle big in Italia non lo dava. Ha mantenuto la posizione: o all’estero o in Italia ma a un club di livello più basso, dove il Papu non voleva andare».