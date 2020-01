Eriksen, riposo dopo le visite mediche: attesa per la firma. Le ultime – Sky

Eriksen è finalmente sbarcato a Milano, dove ha già svolto le visite mediche. Il danese è atteso nel pomeriggio in sede per firmare il contratto che lo legherà all’Inter. Di seguito quanto rivelato da Andrea Paventi, in diretta su “Sky Sport 24”

ATTESA – Christian Eriksen ha svolto le visite mediche con l’Inter, ora c’è attesa per la firma sul contratto: «Eriksen ha svolto le visite mediche al CONI, dopodiché ha salutato i tifosi (vedi articolo). Ora sta riposando in albergo, nel corso del pomeriggio, non prima delle 17.30/18.00 si recherà nella sede dell’Inter con i suoi agenti per firmare il contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi anni».