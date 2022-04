Eriksen rilancio al Brentford, vale un ritorno? Un ex Inter pronto al dietrofront

Eriksen si è rilanciato alla grande nell’ultimo mese al Brentford, e non era scontato dopo quanto avvenuto dieci mesi fa. Secondo inews in Inghilterra c’è la possibilità per lui di un ritorno, ovviamente non all’Inter ma con un ex.

SECONDA VOLTA? – Christian Eriksen non può più giocare in Italia, visto il defibrillatore, ma in Inghilterra sì. Il rilancio al Brentford permette al danese di dimostrare a tutti che cosa è in grado di fare. Per questo, stando a inews, c’è la possibilità di un bis: non in nerazzurro ma al Tottenham, dove ha giocato dal 2013 a gennaio 2020. Lì Eriksen ritroverebbe Antonio Conte e sarebbe un bel dietrofront dell’ex allenatore dell’Inter, visto come lo aveva trattato nei primi dodici mesi a Milano. Il contratto col Brentford è in vigore sino a fine stagione, ci sono contatti per prolungarlo ma non è scontato. Eriksen, di fatto, può diventare un uomo mercato a un anno dall’arresto cardiaco.

Fonte: inews.co.uk – Mark Douglas