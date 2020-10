Eriksen richiesto, se non gioca nell’Inter da non...

Eriksen richiesto, se non gioca nell’Inter da non escludere ipotesi prestito – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Eriksen in Italia non trova pace sia in campo sia fuori. Si parla già del suo eventuale futuro lontano dall’Inter. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport -, impossibile non pensare all’ipotesi prestito a gennaio

PROFILO INGOMBRANTE – Anche lontano dall’Italia Christian Eriksen riesce a far parlare di sé. Addirittura in ambito mercato, sebbene sia chiuso. Ci sono squadre che hanno chiesto il centrocampista danese all’Inter a fine mercato, ma entrambe le parti non si volevano separare. La situazione potrebbe cambiare a gennaio, qualora Eriksen non riuscisse a convincere Antonio Conte a puntare sulle sue qualità. Il classe ’92 ex Tottenham ha un ingaggio molto alto che ne rende praticamente impossibile l’acquisto da parte di altre società, soprattutto in questa situazione di crisi economica post-Coronavirus. In caso di partenza, o a gennaio si apre a un prestito per cercare di valorizzarlo, altrimenti Eriksen finirà la stagione all’Inter pur stando ai margini del progetto. E poi a fine stagione si deciderà con calma cosa fare. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport“.