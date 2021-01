Eriksen resta sicuro all’Inter, la sua cessione era anche difficile – Sky

Photo 192013189

Eriksen non lascerà l’Inter, e non soltanto per la prodezza al 97′ ventiquattro ore fa contro il Milan. Gianluca Di Marzio, a cinque giorni dalla fine delle trattative, specifica come ormai non succederà nulla su questo fronte per i nerazzurri nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

NIENTE CESSIONE – Christian Eriksen ormai rimarrà all’Inter, non solo per il gol di ieri. Arrivano spiegazioni da Gianluca Di Marzio: «Nessuna squadra, nemmeno il Leicester City che era quella che più concretamente aveva chiesto informazioni, si era avvicinata alle richieste dell’Inter. Voleva un prestito oneroso da almeno quattro milioni di euro. Fosse andato via ora avrebbe perso i benefici del Decreto Crescita: per questo voleva prestito oneroso e tutto l’ingaggio pagato. Questo fa capire come sarebbe stato difficile vederlo andare via. In più, a livello di sostituto, non poteva muoversi a livello di sostituti. Credo proprio che Eriksen rimarrà, come detto da Antonio Conte anche ieri, in questo nuovo ruolo».