Eriksen, il Real Madrid torna alla carica? Con l’Inter opzione di scambio

Christian Eriksen

Eriksen a gennaio dovrà lasciare l’Inter, quantomeno per sei mesi in prestito. Fra le opzioni c’è anche il Real Madrid: secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo i blancos potrebbero offrire uno scambio che sistemerebbe entrambe le società.

ESUBERO PER ESUBERO? – Christian Eriksen, come noto, è destinato a cambiare di nuovo squadra a gennaio. Secondo il Mundo Deportivo il danese è nella lista di gennaio del Real Madrid, ma non nei primi posti. Tuttavia, dopo il suo anno negativo all’Inter, il fatto di essere in uscita potrebbe ravvivare l’interesse dei blancos. In Spagna c’è Isco in una situazione simile: è vicino a lasciare la formazione di Zinédine Zidane. L’ipotesi di uno scambio fra Eriksen e Isco non è da scartare, seppure al momento non ci siano offerte.

Fonte: Mundo Deportivo – Mario Calderon