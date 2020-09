Eriksen può ancora essere sacrificato per gli ultimi 2 colpi dell’Inter – SI

Eriksen è l’asso nella manica dell’Inter per sbloccare il mercato in entrata a fine sessione. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – presenta lo scenario, al momento complicato, per provare a regalare gli ultimi due rinforzi a Conte

COLPI LAST MINUTE – Non solo operazioni di contorno (vedi aggiornamento), Alfredo Pedullà sostiene siano possibili grandi colpi a fine mercato: «Sicuramente la valutazione di Christian Eriksen è superiore a 15 milioni di euro. L’Inter potrebbe metterlo sul mercato perché ha degli estimatori in Inghilterra o potrebbe entrare in qualche scambio. La vedo come una situazione aperta. Antonio Conte domenica guardava Chelsea-Liverpool per Marcos Alonso e N’Golo Kanté. L’Inter apre le porte. La situazione in attacco potrebbe cambiare soltanto se arrivasse un folle in grado di offrire dei soldi incredibili per Lautaro Martinez. Al momento quest’aria non c’è». Pedullà per l’attacco conferma quanto già espresso in precedenza sull’opzione Edin Dzeko (vedi articolo), ma a centrocampo la situazione può essere in evoluzione.