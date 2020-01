Eriksen proposto all’Inter, ma c’è anche la Juventus con 3 big estere – AP

Tra i centrocampisti Eriksen è il pezzo da novanta a costo zero del mercato estivo. Ammesso che non rinnovi il contratto in scadenza con il Tottenham. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, la concorrenza per l’Inter arriva tanto dall’Italia quanto dall’estero

COLPO (ESTIVO) A ZERO – “Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham, pronto per un’altra esperienza e in assenza di rinnovo rispetto al contratto in scadenza a giugno. Ma in Inghilterra corrono molto nel dare per definita l’operazione (all’Inter) già in questa sessione di mercato. Eriksen è stato proposto all’interno di una chiacchierata con i suoi agenti, ma per gennaio la priorità resta Arturo Vidal (come già anticipato nelle ultime ore, ndr), in attesa di un chiarimento del suo rapporto (come minimo deteriorato) con il Barcellona. Luglio è un altro discorso, all’interno di una grande concorrenza. C’è di più: ci sono stati contatti nelle ultime quarantott’ore anche con la Juventus, sia per gennaio sia per giugno, e il profilo è stato al centro di alcune valutazioni. A Eriksen le proposte non mancano, comprese quelle di Real Madrid e Manchester United. E senza sottovalutare di sicuro il Paris Saint-Germain […]”.

Fonte: AlfredoPedulla.com