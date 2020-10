Eriksen proposto al Bayern, che ha fatto saltare uno scambio con l’Inter

Christian Eriksen

Eriksen via dall’Inter in direzione Bayern? In Germania – precisamente l’emittente Sky Sport nella versione tedesca – viene svelato perché è saltata l’operazione, che avrebbe portato a Milano un altro giocatore esperto e di spessore

SCAMBIO SALTATO – A fine mercato – sì sa – è abitudine svelare “retroscena” di affari saltati. Dalla Germania ne arriva uno piuttosto interessante. Se confermato, ovviamente. Il Bayern Monaco avrebbe potuto assicurarsi le prestazione di Christian Eriksen prima della chiusura della finestra “estiva” di mercato. Tuttavia, lo scambio proposto dall’Inter non è stato accettato. L’idea nerazzurra sarebbe stata quella di portare a Milano il difensore Jerome Boateng, che il Bayern non ha voluto sacrificare. Una decisione legata perlopiù all’emergenza difensiva, in quel momento prioritaria rispetto all’occasione offensiva.

PRO E CONTRO – Per completezza di informazione, Eriksen nel Bayern avrebbe senza dubbio fatto comodo, andando a colmare una casella sulla trequarti dopo la “rivoluzione” delle ultime settimane. Allo stesso modo, Boateng sarebbe stato perfetto per completare la difesa a tre dell’Inter, poi rimasta ferma dopo la conferma di Andrea Ranocchia nel pacchetto arretrato. Da specificare anche che il valore del classe ’92 Eriksen, oggi, è nettamente superiore a quello del classe ’88 Boateng. Sarebbe stato uno scambio difficile “motivabile”… alla pari. E l’Inter avrebbe dovuto quantomeno raddoppiare (se non triplicare) il valore del difensore tedesco. Una follia, per il bilancio.