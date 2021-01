Eriksen proposto a Real e Atletico Madrid: i due club spagnoli chiari

Eriksen Inter

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, sarebbe stato offerto a Real e Atletico Madrid: le risposte dei due club spagnoli

DOPPIO NO – Secondo quanto riportato dal sito di Marca, Christian Eriksen sarebbe stato offerto a Real Madrid e Atletico Madrid. Tuttavia entrambe le squadre avrebbero detto no al centrocampista danese, fuori dai progetti di Antonio Conte, dopo diversi contatti. Alla base del rifiuto delle due società ci sarebbero i problemi che non ammetterebbero eccessi.

Fonte: Marca.com