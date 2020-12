Eriksen, pronto il ritorno in Premier League? Una squadra più avanti – Sky

Eriksen, come noto, è in uscita dall’Inter e può farlo già da gennaio, quando la società proverà a piazzarlo. Secondo Sky Sport c’è una società in particolare che ha manifestato interesse per il danese.

DERBY IN VISTA? – Christian Eriksen a gennaio si è trasferito dal Tottenham all’Inter. Ora, a un anno di distanza, potrebbe fare il percorso inverso e tornare nel Nord di Londra, ma dai rivali degli Spurs: l’Arsenal. È quanto afferma Marco Demicheli, giornalista intervenuto durante l’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24. I Gunners, che ieri si sono rilanciati in Premier League battendo 3-1 il Chelsea, sono la squadra più avanti per il danese. Ancora non ci sono stati contatti diretti, o trattative vere e proprie, ma l’interesse c’è. Per Eriksen quindi, al momento, più Inghilterra che PSG.