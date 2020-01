Eriksen, prime parole prima della firma con l’Inter: “Felice? Certo!” – Sky

Christian Eriksen è arrivato da poco a Milano (vedi articolo), all’aeroporto di Linate, per quella che sarà la sua prima giornata da giocatore dell’Inter. Prima di mettersi in macchina e partire per effettuare le visite mediche, il calciatore ha risposto a una domanda dei giornalisti. Di seguito la notizia riportata da “Sky Sport”.

ERIKSEN-INTER – Christian Eriksen parla già da giocatore dell’Inter! Il calciatore è arrivato da poco a Milano ed è già in viaggio per le visite mediche all’Humanitas di Rozzano e al CONI. Subito dopo la firma sul contratto che lo legherà all’Inter almeno fino al 2024. Il calciatore ha risposto brevemente alla domanda dei giornalisti presenti a Linate: «Felice? Certo!».