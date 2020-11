Eriksen, prestazione opaca in Inter-Parma: le sirene di mercato chiamano

Eriksen

Lo riporta Don Balón, storica rivista spagnola: Christian Eriksen sarebbe entrato nei radar di una big di Premier League. Le dichiarazioni rilasciate dal ritiro con la Danimarca, e l’ultima prestazione opaca contro il Parma, hanno spalancato (nuovamente) le porte alle sirene del mercato

RONZIO – Christian Eriksen è dato per l’ennesima volta sulla graticola. Ormai non è più una novità e i tifosi dell’Inter si stanno abituando. Questa volta è toccato a Don Balón, che ha definito Eriksen “un’opportunità del mercato invernale per il Liverpool di Jurgen Klopp“.

DETTAGLI – La celebre rivista iberica sottolinea che il tecnico tedesco avrebbe messo Eriksen in cima alla lista delle sue pretese per il 2021. Il quotidiano spagnolo mette poi in fila i recenti malumori del danese, dal ritiro con la sua nazionale, e le prestazioni non entusiasmanti con l’Inter. Sarebbero note anche le cifre dell’offertadel Liverpool: 35 milioni di euro. Klopp cerca un centrocampista offensivo di livello per aumentare la caratura delle sue rotazioni. Dopo Eriksen, il tecnico tedesco è pronto a chiedere un triplo sforzo alla sua dirigenza: Dayot Upamecano e Diego Carlos sono solo alcuni dei nomi che il club inglese ha messo sul taccuino per rimpolpare la rosa.

Fonte: Donbalon.com – Marcos Rodríguez