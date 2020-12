Eriksen, Pochettino lo chiama al PSG? Idea di scambio sempre viva

Eriksen Inter

Eriksen messo sul mercato dall’Inter, soprattutto dopo le parole dell’Amministratore Delegato nerazzurro Giuseppe Marotta prima di Verona-Inter (vedi QUI). Tuchel clamorosamente esonerato dal Paris Saint-Germain, Pochettino prende il suo posto (leggi articolo): chiederà il talento danese?

VERSO GENNAIO – Eriksen a gennaio saluterà molto probabilmente l’Inter e con la formula del prestito. La destinazione è ancora da decidere, ma molti club credono ancora nel talento danese – così come l’Inter, che non vorrebbe privarsi del calciatore già a gennaio a titolo definitivo -. Tra i club interessati da tempo sicuramente il Paris Saint-Germain, che proprio ieri ha clamorosamente esonerato il tecnico Tuchel. Già noto il nome del sostituto: Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham e più volte accostato all’Inter. Il tecnico ha allenato Christian Eriksen e ha un ottimo rapporto con lui. Non a caso è stato il calciatore più utilizzato dall’argentino nella sua esperienza al Tottenham con 255 presenze e ben sei stagioni insieme. L’Inter dunque valuterà l’opzione del prestito o, ancor meglio, la possibilità di uno scambio con un centrocampista più funzionale al gioco di Antonio Conte. Tra i nomi fatti c’è soprattutto quello di Leandro Paredes.